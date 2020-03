Pärnu volikogu umbusaldas oma esimeest

Metsojale heideti ette 2017. aastal sõlmitud koalitsioonileppest taganemist (võimuliitu kuulusid Isamaa, valimisliit Pärnu Ühendab ja Keskerakond). Samuti seda, et Metsoja on püüdnud lammutada koalitsiooni ja allkirjastanud muu hulgas umbusaldusavalduse linnapea Romek Kosenkraniusele, süüdistades meeri selles, et too pole nõus kahe valimisringkonna moodustamisega.