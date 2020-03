Volikogu esimehe kohalt tagandatud Andres Metsoja: Isamaa läheb opositsiooni, et naasta

Ma ei tahaks täna lugupeetud linnavolinikke ja huvilisi kodanikke kaua kinni pidada. On tõenäoline, et Pärnu linnavolikogu esimehena pean ma siin mõneks ajaks viimase kõne. Ometi on minu kohus ja soov selgitada, miks 2017. aasta sügisest toiminud koalitsioon ei saa enam jätkata.

Erakond Isamaa seisab osalusdemokraatia eest. Olen isiklikult korduvalt kinnitanud ja erakonnalt küsinud mandaati, et tagada Pärnuga liitunud omavalitsuste esindusõigust peale liitumislepingu ehk üleminekuperioodi lõppu. Tuletan meelde, et nn üleminekuperiood määrati ajavahemikku 2017-2021. Kaasarääkimise õigus ja võrdsete võimaluste loomine on põhiõigus ja selle eiramine pole sallitav. Me lahkume koalitsioonist pigem nüüd ja ei hoia võimust kinni võimu enese pärast. Kui teie, meie endised koalitsioonipartnerid ei leia, et keskustest kaugemal asuvad piirkonnad väärivad sõnaõigust ja võimalaust Pärnu elu kujundada siis ei saa ka Isamaa selles koalitsioonis jätkata. Me ei lase enda põhimõtetest 2021. aasta kohalikel valimistel kõrvale minna.

Muide, eelmisel volikogu istungil saime linnapealt taaskord kinnituse, et oleme õigel teel. Kes on õigel teel, see jõuab oma määratud sihtpunkti.

Mulle ja Erakonnale Isamaa on oluline, et partnerid ei leidnud enam võimalust ega ilmselt põhjustki kahe valimisringkonna mõtte toetamiseks. Oleme jätkuvalt seisukohal, et osalusdemokraatia toetub laiale kandepinnale. See tähendab, et osavallad Paikuse, Tõstamaa ja Audru peavad edaspidigi olema esindatud Pärnu linnavolikogus. Kui loobutakse kahest valimisringkonnast, siis ilmselt neelab Pärnu ehk Suur-Peeter väiksemad vennad alla ning tekitatakse sügav arm maakonnasuuruse omavalitsuse tekkimise edu eeldusesse. Oleme kindlad, et osavaldade tulu, mis tänaseks saadud, kaalub üles üksijäämise võimaluse. Ent kahe valimisringkonnaga kindlustame selle põhimõtte, et osavaldade inimesed on edaspidigi ühiste asjade otsustamise juures.

Võimul oldud ajast jäävad meelde teod, mis annavad Pärnule ja Pärnumaale jumet. Pärnumaal on ühistranspordikeskus, millega oleme seadnud paika ühistranspordi põhimõtted. See on saavutus, mida isegi uus koalitsioon ei saa tagasi keerata või tühistada.

Meie algatusel saavad valmis Pärnu lennujaam, Balti raudtee, uisuväljak, Reiu-Raeküla terviserada, rahvusvahelise tasemega jahilasketiir, raekoja renoveerimine ning Läänemere kunstisadam. Laiendatakse kõrghariduse võimalusi ning lükatakse käima kompententsikeskus TÜ Pärnu Kolledzis. Idanema on pandud maakonda ühendava Kodutute Loomade Varjupaiga ehitus.

Isamaa on seadnud oma eesmärgiks Pärnu lennujaama taaskäivitamise. Koostöös Pärnumaalt valitud riigikogu liikmetega suutsime välja võidelda riikliku rahastuse. Balti raudtee puhul kardan, et kaks Eesti valitsuserakonda püüavad just selle edukäiku Pärnumaal väärata, sest uus võimuliit soovib Lelle-Pärnu raudteelõigu rekonstrueerimist. Olen kindel, et Lelle-Pärnu asemel tuleks tegelda reisiterminali, kaubajaama, Pärnumaa kohalike peatuste, hooldusdepoo ning Rail Balticu arengukoridori, lennujaama ja sadamasuunaliste transpordikoridoride arendamisega.