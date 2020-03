Tellijale

Kui 2007. aastal püüti maaeluministeeriumi andmete põhjal Eestis 89 kilogrammi ümarmudilat, siis kümme aastat hiljem 139 tonni. Seega on viimane aeg ümarmudil eestlaste toidulauale tuua, seda enam, et kulinaarses mõttes on tegu nauditava kalaga.