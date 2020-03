Kätlin Joala: Kolm põhjust viirusele tähelepanu pöörata

Tartus on nüüd neli inimest nakatunud koroonaviirusesse. FOTO: Mailiis Ollino

Koroonaviiruse kriisipiirkondades töötavatest tervishoiutöötajatest, apteekritest, politseinikest, õpetajatest, poemüüjatest, ettevõtjatest ja muudest töötajatest on saanud rahvuskangelased. Seda põhjusel, et hoolimata koroonaviiruse levikust tagavad just nemad oma riigi normaalse toimimise.