Silvia Paluoja: Põrmustatud paralleelmaailm

Tellijale

Lavaloo sisu ümber jutustamata vahendan kavalehelt lavastaja Vallo Kirsi mõtet, et kui hakkaksime abivajajatesse empaatilisemalt suhtuma, siis ehk paraneks meie ühiskond tervikuna ja sõltlasel oleks võimalik oma olukorrast paremini välja tulla ja eluga edasi minna. “Need on kõik ikkagi meie enda inimesed, kellest me räägime,” lõpetab ta.