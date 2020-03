Munalaiu ja Kihnu ning Manilaiu vahet kurseeriva reisiparvlaeva Kihnu Virve kapteni Vladimir Zenjovi sõnutsi on liini haldaja AS Kihnu Veeteed andnud reisijatele soovituse osta pilet veebist ja oodata laeva sadamahoone asemel sõidukis. Samuti on soovituslik merereisi ajal püsida autos.