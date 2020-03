Tänavu korraldas Eesti kutsekoolispordi liit juba 15. kutsekoolide meistrivõistlused sulgpallis. Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) kehalise kasvatuse õpetaja Reet Parind on just see inimene, tänu kellele sellised võistlused igal aastal toimuvad.