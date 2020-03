Ettevõtted suhtuvad eriolukorda rahulikult

Tellijale

Metallitehas AQ Lasertool OÜ on oma ligikaudu 400 töötajaga üks Pärnumaa suuremaid tööandjaid. Ettevõtte tegevjuhi Rein Voldi sõnul on neil ette tulnud üksikuid juhtumeid, kus töötaja on tulnud välismaalt ning ettevõte on neile andnud juhised jääda kaheks nädalaks koju. “Kindlasti see eskaleerub kiiresti ja meil ei ole muud teha kui iga päev jälgida olukorra muutumist,” sõnas Volt.