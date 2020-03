Vihuri ringrajasõitjad tihendavad koostööd Ducatiga

„Esimene hooaeg Superbike-klassis ja ühtlasi esimene aasta Ducatil kulus mul suuresti masinaga harjumisele, nüüd saan kindlasti rohkem rõhku panna mootorratta seadistamisele minu sõidustiilile vastavaks,” rääkis Osula. „Lühidalt öeldes on eesmärk seni kogutud teadmisi praktikas rakendada. Uue hooaja teeb eriti põnevaks see, et tänu Bikepointile on minu uus võistlusratas Ducati värskeim mudel Panigale V4.“