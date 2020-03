Lapsed vajavad koduõppe ajal rohkem vanemate abi

Kaugõpe erineb kooliti ja klassiti. Et saada teada, milline hakkab olema kaugõppe korraldus just teie lapse koolis ja klassis, tuleb jälgida Stuudiumis või eKoolis, kooli kodulehel ja Facebooki lehel ilmuvaid teateid.

Uuest nädalast on kõik Eesti koolid viidud üle kaugõppele. Koolimajad on suletud, kuid õpe toimub kodus, e-kanalite kaudu. See tähendab aga Innove Rajaleidja Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa piirkonna juhi Lea Mardiku sõnutsi seda, et vanemad peavad oma lapse koolitööle pöörama varasemast enam tähelepanu, teda aitama ja toetama.