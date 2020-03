Lääne prefekt Kaido Kõplas eriolukorrast piiripunktis: Oleme harjutanud seda tegevust aastaid

Politsei- ja piirivalveametnikud kontrollivad uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiril kõiki riikisaabujaid, kes peavad täitma ankeedi, ja vestlevad nendega, tuvastamaks, kus nad on käinud.

Reedeti ja laupäeviti sõidetakse Kõplase jutu järgi Ikla piiripunkti kaudu Eestisse ööpäevas ligemale 3000 sõidukiga. Nädala sees ja pühapäeviti on liiklus mõnevõrra väiksem: Eesti suunal läbib piiripunkti umbes 2000 masinat.

Lääne prefekti sõnutsi on piiril liiklus väiksem kui nad eeldasid. "Tundub, et koroonaviirus mõjutab just väikeautodega liikumiste arvu," tõdes Kõplas.