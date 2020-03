Galerii: päikeseline ilm ja piirangud suunavad loodusesse

„Just praegu on parim aeg avastada looduses kevade märke. Näiteks on mitmed rändlinnud juba jõudnud talvitumast tagasi Eestisse ning juba mõnda aega on metsas õitsemas näsiniin ja kevadlilled,“ lausus Marge Rammo, RMK külastuskorralduse osakonna juhataja.