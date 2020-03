Jüri Ratas: Mõni unetund öösiti ikka on

Kuidas peaminister, kes kohustuste tõttu ei saa püsida koduseinte vahel, enda tervist hoiab? “Pesen käsi tublisti rohkem kui tavaliselt,” sõnas Ratas. “Nii seebiga kui desifintseerimisvahendiga, mis on alati kaasas. Kasutan neid tõesti usinasti. Püüan hoida enda immuunsussüsteemi nii tugevana kui võimalik, nii rahva- kui elutarkuse abiga.”

Peaminister märkis, et ehkki eriolukorra juhi ja peaministrina pole kodukontor võimalik, on tema suuremad rahvakohtumised peatatud.

Nii nagu kõigile teistele on peaministrilegi praegune eriolukord esmakordne. Siiski kinnitas ta, et saab hakkama ja praegu pole aega kurta. “Mõni unetund öösiti ikka on,” vastas ta küsimusele, kui palju ta on pärast eriolukorra kehtestamist sõba silmale saanud.

“See, mis täna hommikul või lõunal oli aktuaalne, on aktuaalsuse täielikult kaotanud ja uued teemad on üleval,” tõdes peaminister. “Tahan Eesti inimestele öelda: “Suur tänu!” Inimesed on olnud mõistvad, paanikat on ühiskonda külvatud väga vähe. Tuleb olla kahe jalaga maa peal. Me saame sellest hirmsast viirusest üheskoos võitu, ma luban. Siin on tõesti vaja Eesti inimeste pingutust ja rahva ühtehoidmist: teiste märkamist, enese ja lähedaste eest hoolitsemist.”

“Lühiajaliselt on loomulikult majandus ja igapäevane mugavus saanud pihta, aga kindlasti tuleme sellest tugevamana välja,” lisas Ratas.