Galerii: Hans Solli skulptuur valvab Sindi kärestikku

Tellijale

Sünnipäevalapsel ei olnud aimugi, et teda ootab selles paigas üllatus: nimeline pink ja suursugune kuju. Seda kõike märgilises kohas – Sindi kärestiku läheduses. Just Soll on see, kes kümneid aastaid väsimatult vabrikutammi lammutamise eest seisnud. Mullu sai ta Valgetähe V klassi ordeni panuse eest kalavaru kaitsmisse Pärnu jõgikonnas.