Murelik lugeja: Mis kasu on Ikla piiripunktis reisijate kontrollimisest, kui kõrvalteelt pääseb igaüks riiki märki maha jätmata?

Pärnu Postimehega võttis ühendust lugeja, kes sõitis täna Riiast Eestisse. “Pidime tulema läbi Ikla, aga olime lugenud, et piiripunktis on pikad järjekorrad,” rääkis naine. Otsustati nautida kaunist ilma, külastada riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Krapi telkimisala. Tulla ühesõnaga mööda vana Riia maanteed. “Mõtlesime, et ehk seal ei ole nii pikad järjekorrad.”