Andrus Raadik sattus Tuneesias jaburasse olukorda

„Ametliku info kohaselt on Tuneesias (vaid) 20 nakatunut. Keegi ei tea, kas see number ka tõele vastab. Koolid on kinni ja suurüritused keelatud, aga paanikat pole,” avaldas Raadik. “Liigas käib top-6 meeskonna finaalturniir kodus-võõrsil-süsteemis. Mängud toimuvad publikuta. Kolmapäeval saab esimene ring läbi ja praegu oleme esikohal.

Karikasarjas jõudsime veerandfinaali, otsustavad karikamängud on kalendris alles aprilli lõpus ja mai alguses (finaal peaks olema 16. mail), sest vahepeal peaksime osalema Aafrika meistrivõistlustel Egiptuses, aga need jäävad suure tõenäosusega siiski ära. Nii et, siin tuleb kindlasti muudatusi. Oluline on veel see, et 24. aprillil algab ramadaan, mis tähendaks, et sel ajal toimuksid kõik mängud ja trennid hilisõhtul. Loodetavasti suudetakse karikakalender nii ringi teha, et enne ramadaani saab hooajaga ühele poole.