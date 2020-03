Kultuuriminister: Kriisi tõttu jääb saamata umbes 5,4 miljonit eurot

Tellijale

“Täpseid vastuseid, kui suur on mõne konkreetse valdkonna kahju, ei ole selle nädala alguses veel võimalik anda. Kultuuriministeeriumiga seotud riigi- ja sihtasutuste omatulu, mis jääb kriisi tõttu 1. maini saamata, on umbes 5,4 miljonit eurot. Ülejäänud kultuurimaastikku tabava rahalise kahju kaardistamine kestab. Väga oluline on jätkata seda ka erasektori suhtes. Me liigume edasi kitsamalt, valdkonniti,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

“Kultuuriministeeriumi toetusmudelid on võimalik lõplikult paika panna pärast seda, kui valitsuse üldised majandusliku kahju leevendamise meetmed on kokku lepitud. Neist saavad kasu kultuuriasutused. Samuti tuleb juba praegu arvestada, et oma aja võtab kultuuri ja spordi käimatõmbamine pärast seda, kui kriis on möödas. Eraldi tuleb tegelda riikliku treenerite palgatoetusega. See peab jätkuma ka muutunud oludes,” kinnitas Lukas.