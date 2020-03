Endla "Hotell laibaga" arvustus: Mõrvakomöödia kui ravim

Tellijale

Näidend on omapärase numbrimaagiaga: nimelt on selle autorid koondunud nime Kaheksa alla, sest Saksa autoreid on kaheksa (Die Acht: Peter Godazgar, Kathrin Heinrichs, Carsten Sebastian Henn, Jürgen Kehrer, Tatjana Kruse, Ralf Kramp, Sandra Lüpkes ja Sabine Trinkaus), kes loomelaagris kaheksa päevaga selle mõrvakomöödia valmis kirjutasid. Tegelasigi on loos kaheksa. Neist viiel mõrvarite eneseabigrupis koos käinud tegelasel sünnib idee avada hotell Õnnelik Viis, millele soovitakse viit tärni. Lavastuse kavalehel on toodud viis fakti bakteritest, viis fakti punasest, viis fakti õnnest, viis fakti alkoholist ja viis fakti loomakaitsest.