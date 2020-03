Pärnu haigla tuvastas täna paar uue koroonaviirusega nakatunut

Pärnu haigla teatel on nemad kõik testid teinud inimeste kodudes ning kõik positiivse vastuse saanud on kodusel ravil. Haiglas on küll üks uude koroonaviirusesse nakatunu, kuid tema haiglasse võtmise põhjus on raske kaasuv haigus. Patsient on pärit Saaremaalt.

Terviseameti andmetel on enamikul koroonaviirusega patsientidel kerged sümptomid. Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe.

Oled haigestunud, mida teha? Sümptomite avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.

Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitatakse sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega.

Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112. Andmed: terviseamet Andmed: terviseamet

Eesti peamine fookus on vältida viiruse levikut eakate ja kroonilisi haigusi põdevate inimeste seas. Kõige ohustatum rühm on üle 60aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil enam kui 60aastastel inimestel soovitatakse vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida kokkupuuteid haigustunnustega inimestega. Lisaks tuleks vähendada lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele. Lapsed ise põevad haigust enamasti kergelt.

Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.