Kuusetihaseks on üht meie ­pisemat tihast – musttihast – kutsutud ikka seetõttu, et suur osa tema elust keerleb okaspuude ümber. Musttihast ei ole võimalik teiste tihastega segamini ajada. Pea, kurk ja kael on tal läikivmustad, kuid põsed ja kukal valged, kõhualune kreemikas, tiival asetseb valge triip ja jalad on terashallid. Sageli võib silma jääda pisike must tutt, mis on mõnevõrra väiksem kui tutt-tihasel ja kerkib erutudes. Üldiselt näib tema sulestik pruunikas-terashallina.