“Vaatame, kas see, mis me õppustel oleme teinud, töötab”

Teisipäeval andsid valitsus ja president Kersti Kaljulaid siseminister Mart Helmele nõusoleku kaasata kuni 150 kaitseliitlast ka sunniõigusega, et toetada politsei- ja piirivalveametit (PPA) piirikontrolli taastamisel. Vabatahtlikud riigikaitsjad aga õigupoolest suuremat sundi ei vajanudki, sest juba eelmisest nädalast on terve hulk kaitseliitlasi muu hulgas Pärnumaal kriisiolukorras abi pakkunud.

Nõnda on Pärnumaa maleva kaitseliitlased reede õhtust toetanud politseiametnikke Ikla piiripunktis – kus sellest hoolimata on järjekorrad kohati ligemale kümne kilomeetri pikkuseks veninud – ja juba nädalavahetusest on väljas Lääne maleva kaitseliitlased, kes abistavad politseinikke Virtsu ja Heltermaa sadamas. Eilsest toetatakse ajutiselt suletud riigipiiri kontrollimiselgi.