Tellijale

Hoolimata sellest, et mitmel koalitsioonikoosolekul olen valdkonna abilinnapeana keskusega toimuvast ülevaate andnud, on Metsojale millegipärast jäänud asjadest teistsugune arusaam. Võin teile aga kinnitada, et kõik on läinud plaanipäraselt ja dementsete vanurite päevakeskus avab uksed juba aprillis.