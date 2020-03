Noorte ajakirjanduskonkurss tuleb eriolukorra ja koduõppe kiuste

On tähtis, et kirjutajad lähtuksid uudisväärtuse kriteeriumidest ja ajakirjanduseetika koodeksist. Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala sõnutsi on see tähtis, kuna parimad tekstid avaldatakse.

”Olen külastanud meediaõpetuse tunde ja noored on käinud külas toimetuses. Need kohtumised on olnud väga asjalikud ja meediaõpetajad on teinud head tööd. Seega ei pelga ma, et ajakirjanduseetika reeglite järgimine oleks konkursist osa võtta soovijaile takistus,” rääkis Erala.