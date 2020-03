ERM ja kirjandusmuuseum ootavad karantiiniaja pilte ja lugusid

ERM kogub lugusid ja fotosid sellest, kuidas viirusepuhang ja riiklik eriolukord mõjutab ja kujundab Eesti inimeste argielu ning kuidas me uue elukorraldusega kohaneme.

Pilte ootab muuseum lehele Pildiait. Teretulnud on jäädvustused, mis näitavad, kuidas eriolukord on meid ümbritsevat muutnud. Samuti on oodatud ülesvõtted perega ajaveetmisest, olgu koduseinte vahel või looduses matkamas ja sportimas.