Keskkonnaamet toetab üraskikahju puhul teadmispõhist lahendust

“See tähendab, et väidete esitamisel tuleb esitada põhjendus, mis toetub kontrollitavatele faktidele. Erametsaliidu pressiteates need puudusid,” kinnitab keskkonnaamet oma pressiteates.

“Samuti oleme teadlikud, et viimaste aastate soojade talvede ja kuumade kuivade suvede tõttu on üraskikahjustused suurenenud. Sellega seotud metsakaitseliste ekspertiiside hulk on viimase paari aastaga üle kümne korra kasvanud,” seisab ameti teates.