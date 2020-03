Kultuur ei toimi Skype’i kaudu

Tellijale

“Tühistatud” ja “Edasi lükatud” – järjest jõuavad postkasti sellise pealkirjaga sõnumid. Teada on, et ei toimu märtsi ega suures osas aprilligi üritused. Mai on lahtine. See aga ei tähenda, et lehekuised festivalid õnnestuvad: proove ei saa ju teha.