Ühisgümnaasium asendab katsed hinnetelehe ja veebivestlusega

Kõik õpilased, kes on avaldanud soovi õppima asuda ja õpivad hinnetele “4” ja “5” või on olnud aineolümpiaadidel edukad, on Pärnu ühisgümnaasiumisse vastu võetud. “Palun kinnitage oma õppima asumise soov meie koolis hiljemalt 10. maiks 2020,” edastas ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi.