Tellijale

“Esimese hooga mõtlesin, et nüüd saamegi kõik koos kodus olla, rohkem aega koos veeta. Et pole hullu. Aga tegelikult on päris keeruline see koduse õppe korraldamine. Kardan, et koolitöödes võib jääda mingeid võlgnevusi või tulla mahajäämisi. Kas suudan olla küllaldaselt toeks?” avaldas pereema oma hirmud seoses koduõppega.