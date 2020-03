Tõstamaa perearst Madis Veskimägi: Inimestele on kurnavam eriolukorraga kaasnev kui haiguse läbipõdemine

Tellijale

Oleme olukorras, kus kõik terved inimesed on potentsiaalsed viirusekandjad. Mõne päeva pärast võib näpuga näitajal endal haigus välja lüüa, selle vastu ei ole meist keegi kaitstud. Te viitate oma postituses haigete häbimärgistamisele ja süüdistamisele. Milles need teod avaldusid?

Inimeste seas on palju ärevust ja teadmatust, üksjagu paanikat. Tõesti, minuni jõudsid sellised teated, et hakati tagantjärele targutama: miks nad siis sinna või tänna ronisid, kas nad siis ei teadnud, et on haiged, teised peavad haigega kokkupuutumise süül kodus olema.