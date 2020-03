Olümpialootus pages saapamaalt Pärnusse

Tellijale

„Jah, ma olen Itaalias … Kui veel mõni päev tagasi tundus, et siin olemine on ekstreemne, siis nüüd ei ole Euroopas peaaegu ühtegi riiki, kus viibida poleks äärmuslik,” teatab mõlamees oma blogis ja rahustab pöidlahoidjaid, et Sitsiiliasse jääda on otsekui topeltkarantiin. „Esiteks, siin on harjutamiseks ideaalsed tingimused. Teiseks, praegu tundub Eestisse reisimine ohtlikum kui siiajäämine.”