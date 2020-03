Kultuurivaikus: 5 raamatut muusikast ja muusikutest

1. “Lõbusaid lugusid Eesti muusikutest”, kogunud Heino Rannap

Siinsed naljad on kogutud konservatooriumi koridorides, muusikakoolide õpetajate tubadest, kohtumistel väljapaistvate muusikutega, ka monograafiatest ja ajakirjandusest. Kogumiku naljades ette tulevad isikud on autentsed ja esinevad nii, nagu autor need naljad kuulates kirja on pannud. Naljad väljapaistvate muusikute üle on mõnikord tabavam isikukirjeldus kui biograafiline ülevaade teatmeteoses. Iga tekst on kui lühipala, kus lavale astuvad tuntud muusikategelased.