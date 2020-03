Pärnakas asutas muusikute toetuseks firma

Muusikatööstust kui sellist Eestis ei ole. Siin ei rebita edetabelikohtade pärast ega võistle oma­vahel suured plaadifirmad. Nii on meie väiksus justkui kasulik, tagades mitmekülgse artistide nimistu, millest igaüks peaks leidma endale meelepärase. Kuigi siin ei liigu suur raha, väärtustatakse muusikuid sellegipoolest. Siinsetele mänedžeridele ehk artiste logistika, turunduse, korralduse ja muuga toetavatele inimestele on Eesti loomeskeene hõlpsalt hoomatav. Samal ajal on see takistus, mis pärsib hallatavate artistide arengut.