Sellegipoolest on mõnigi rehvivahetuskoht praegusel tavapärasest töövaesemal ajal teinud riigis kehtiva eriolukorra tõttu muudatusi.

Kuigi majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses seisab, et naastrehvid tuleb vahetada 1. aprilliks, on maanteeametil võimalik seda aega pikendada 1 maini. Seda ongi tänavu tehtud. “Suverehvidele ülemineku aeg on tehtud Eestis paindlikuks, kuna ilmastikuolud erinevad riigi eri piirkondades. Ilmaennustusportaalid näitavad miinuskraade nii aprilli keskel kui lõpus,” selgitas maanteeameti liiklusekspert Villu Vane.