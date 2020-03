Sibyl Vane‘i video viib vaataja Jämejala vaimuhaiglasse

“Kui me Taavile koostööd pakkusime, oli tal juba olemas idee, kus ja mida filmida. Andsime talle vabad käed ja lasime end tema loomepalangust kanda – Taavi on meie muusika olemuse videos väga hästi üles leidnud,” kiitis bändi kitarristist solist Helena Randlaht.

“Kui Taavi meile Jämejala võttepaigana välja pakkus, olime kohe nõus. Selgus, et ta oligi oodanud selleks õiget bändi. See on väga kummaline paik, kus inimese sees saavad kokku eri emotsioonid,” jätkas Randlaht.