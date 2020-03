Annely Akkermann: Majandust lammutav viirus

Tellijale

Ükski kriis ei too kaasa midagi muud head kui õppetunnid. Esimene õppetund on see, et Euroopa Liit on siiski üksnes riikide liit. Kui häda on majas, sulevad kõik piirid ja hoolitsevad üksnes omade eest. Me nägime, kuidas Eesti praeguse koalitsiooni sõber ja eeskuju Poola ei lubanud Leedu, Läti ja Eesti kodanikel läbida oma territooriumi, jättes tuhanded inimesed päevadeks Saksamaa piirile lõksu. Me võime ette kujutada, kui ideaalsed olid seal tingimused koroonaviiruse levikuks ja kui paljude autode lastiks olid ravimid, toiduained või isikukaitsevahendid.