Loomeinimesed pendeldavad vaikuse ja möllu vahel

Kuigi tüdimust saab perekonniti erinevalt defineerida ja põhjendada, ei ole karantiinis istumine sugugi kellelegi meelepärane. Nii ka loomeinimestele, kelle puhul võiks arvata, et isolatsioon pakub vaikuse- ja rahuaega omaloominguga tegelda.

​Loomeinimesed jagunevad sarnaselt kõigi teistega kaheks: need, kel tõesti on võimalik vaikust nautida ja meelepärase loometööga tegelda, ning need, kelle loovust piirab kodune trall. Enim teevad tuska ärajäänud projektid ja sündmused: filmikunstnikke nörritavad pooleli filmivõtted, tantsijaid poolelijäänud proovid, näitlejaid edasilükatud etendused.