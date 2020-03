Kadrin Karner: Kriisiajal kolib sünnipäev netti

Tellijale

Hea tuttav, kes märtsi keskpaigas sünnipäeva tähistas, rääkis mulle oma tähtpäevast, mis tuli samuti netti kolida. Paar tundi väldanud sünnipäeva väisas omajagu inimesi: ühed aknad ekraanil avanesid, teised sulgusid ja juttu jätkus kauemakski. Kusjuures inimesed kogunesid ümber arvuti oma kookide ja klaasikese kihisevaga, et pidu oleks ikka nagu päris, lihtsalt kätt ei saanud suruda ja embamine tuleb jaanipäevajärgsesse aega lükata. Videokõnesid tehti nii Pärnust kui Eestist kaugemalt, Ameerikani välja.

New York Times kiitis märtsis ilmunud artiklis Eesti riigi kõrget tehnoloogilist taset, nimetades seda lausa meie varjatud tugevaks küljeks. Artiklis toodi esile, et Eestis on võimalik paljusid teenuseid veebis tarbida ja suur hulk inimesi saab töötada kodust.