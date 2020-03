Tellijale

Tagantjärele tarkus öeldakse olevat täppisteadus. Saare- ja Muhumaa katastroofipiirkonnaks muutumisele algtõuke andjate avalikku vabandust pole kuulnud. Aga just nemad lasksid džinni pudelist, tuginedes hüpotee­sile, et Milano Powervolley võrkpallimeeskonna kutsumine on ohutu ajal, mil COVID-19 oli jõudnud 76 riiki, sealhulgas Itaaliasse. Samal, märtsi esimesel nädalavahetusel toimus Kuressaares teinegi mandrirahvarohke üritus – festival NOM, mida reklaa­miti kui moe-, ilu-, tervise- ja heaolumullis olemise üritust, kus vahutas šampanja. See oli juba pidu katku ajal.