Puhastamine ja kreemitamine käigu käsikäes

Koroona- ja muude viiruste leviku ajal on tõhusaim viis ennast pahade pisikute kaitsta pesta käsi sooja vee ja seebiga, samuti desinfitseerida.

Koroona- ja muude viiruste leviku ajal on tõhusaim viis ennast pahade pisikute kaitsta pesta käsi sooja vee ja seebiga, samuti desinfitseerida. Pidevalt küürides muutub aga nahk kuivaks ja karedaks, vajades turgutust. Kuidas ja millega nahka toita, et karantiini järel kaaslasega käsikäes käies ei tekiks tal tunnet, et hoiab peos liivapaberit?