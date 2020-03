Vajadus perearstiga suhelda tõi sekeldusi

Tellijale

Lõpuks Kukk kirjutas soovid paberile ja viis need isiklikult perearstikeskusesse, kus teda sissepääsust kaugemale ei lubatud, kuid paber lubati tohtrile edastada.

“Ajal, millal arstid käsivad kuulekalt kodus istuda, pead siiski välja minema, et saada digimaailma teenust,” ütles Kukk. Tema sõnul oli perearsti kättesaamisega juba varemgi probleeme. “Pead jälgima, millistel päevadel ja kellaaegadel on vastuvõtuaeg, et üldse helistada, ja siis ei saa liinile ka.”