Sibyl Vane‘i kolmas album pühendati emadele

Tellijale

Bändi liige, bassist Heiko Leesment täiendab kolleegi mõtet, tutvustades sotsiaalse identiteedi teooriat. “See tähendab, kui inimesed loovad oma identiteedi suhete ja sotsiaalse süsteemi kaudu. Olen tähele pannud, et muutun ärevaks, mul tekib ebakindlus, kui pole ammu andnud kontserti. Kui bändiga esined ja publikut näed, mõistad, et oled tähtis. Muusika läheb inimestele korda. See on meie identiteedi loomine,” jutustas Leesment. Läinud kümnendil on muusikud toetunud teadmisele, et nädala lõpus on proov või kontsert. “Käime küll tööl, sest kusagilt tuleb raha teenida. Kuid bänd on see, mida armastame ja mille nimel oleme valmis ohverdama.”