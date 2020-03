Tellijale

Eestis ja ka Pärnu linnas on eakaid üha rohkem, elanikkond vananeb ja kogu ühiskonna huvides on luua eakatele inimestele paremad võimalused arvamuse ja ettepanekute avaldamiseks linna ja kodanike elu puudutavates küsimustes. Pensionärid on aktiivsed inimesed, kes annavad panuse linna arengusse nii pensionieas töötades, lastelapsi hoides kui rahvuskultuuri säilitades ja muudes elulistes toimingutes. Nad tunnevad end teinekord kõrvalejäetuna ja soovivad enam osa võtta ühiskonnaelust, siis paraneb tervis ja pikeneb eluiga. Oleks aga sobivaid töökohti võtta, läheks töölegi kas või osaajaga.