Silvia Paluoja: Mõru naljapäev

Ajakirjanduskanalid paiskavad koroonakriisi seisu nagu rinde­uudiseid ja mida rohkem kuulad-loed, seda enam lähed pabinasse, kuigi istud kolmandat nädalat toas ja tänaval järgid kahe meetri reeglit. Aga ikkagi: köhatad korra ja juba on trevoga lahti. Mis siis veel naljategemisest rääkida, kuigi 1. aprill on nalja- ja rahvakalendris karjalaskepäevgi ja naer, teadagi, on terviseks.