Pärnu on vananev ja regionaalselt keskusesse tõmbuv linn. Uuringud kinnitavad, et kõige suurem väljaränne kodulinnast ja -külast puudutab 20–34aastasi. Põhjus peitub korralike edasiõppimisvõimaluste puuduses ja toimetulekus. Just need valupunktid on põhjused, mis Pärnu konservatiive on julgustanud esitama algatusi, mis nüüdseks on kodulinna uues koalitsioonilepingus kirjas.