Garri Raagmaa: Tagasi maale ja väikelinna

Tellijale

Laialt kasutataval IKT-tehnoloogial on kahene mõju. Alul soosis see ettevõtete koondumist suurlinn Tallinna, kuna lubab juhtimist kokku tõmmata ja osa tegemisi masinate teha anda. ­Tõsi on seegi, et uued asjad ­(nagu ka koroonaviirus) levivad ikka enne suures linnas ja jõuavad alles siis asustuse hierarhias allapoole. Kui aga suhtevõrgustikud juba toimivad, annab Skype’i, Zoomi, Teamsi ja muu grupitöötarkvaraga suhelda arvuti või nutitelefoni teel kõikjal, kus võrk toimib.