Tellijale

Veel aasta alguses näis, et koroonaviiruse hirm on asjatu, ja nii mõnigi viskas nalja selle üle, et hiinlased ostsid meie apteegid kaitsemaskidest tühjaks. Ometi on maailm selle paari kuuga väga palju muutunud ja tegemist tundub olevat mõne stseeniga katastroofifilmist, mis paraku on reaalsus.