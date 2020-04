Annely Akkermann: Riigi eelarveprotsess on kaoses

Tellijale

Paraku on rahandusminister loobunud riigi rahanduse strateegilise plaani – riigieelarvestrateegia tegemisest aprilli lõpuks. Koroonaviiruse kriisistaabi juht teeb strateegilisi plaane, et eriolukorrast väljuda, aga rahandusminister riigi rahanduse tarvis strateegilist plaani kokku ei saa. Mitmekümne seadusemuudatuse seas on kuus rida, millega soovitakse seadustada, et eriolukorras ei pea riigieelarvestrateegiat tegema kaheksa, vaid kolm kuud enne järgmise eelarveaasta algust, koos riigieelarvega. Tõesti, Eestil ei ole rahandusministrit, kes suudaks lühi- ja pikaajalisi eelarveid süsteemselt tasakaalus hoida. Hirmutav: me ei tea, mida teeme ja kui palju sellest võiks abi olla.