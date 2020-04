Endla kostüümimeistrid õmblevad imeviguriga rõivaid

Näitleja Carmen Mikiver on valmis panema selga seda, mida talle antakse. Kui tegelane peab olema kole, siis nii on, ja neid ongi ­huvitavam mängida. “Seda ma tahan küll öelda, et meie õmblustsehh, kogu see meeskond on super, eesotsas ­Ester Kasenurmega. Mulle tundub, et tal ei olegi muud elu. Kui mina tulen ja ­lähen, on ta kogu aeg teatris. Ta leiab väljapääsu ka kõige võimatumast olukorrast,” tunnustab ta. FOTO: Mailiis Ollino