Meelis Kukk: Hingake sügavamalt, te olete erutatud!

Žanri kriis, Jüri! Näha on, et hiljutine omast võttest selili prantsatamine on tekitanud tõsiseid kahjustusi Pärnu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehele Jüri Lebedevile. Lausa sedavõrd, et tervenemine näib võtvat kaugelt enam aega kui paar–kolm nädalat. Vähemalt mälukahjustuste puhul.