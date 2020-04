Pärnumaal tabati Lätis narkokuritegude eest tagaotsitav mees

“Kogutud tõendid viitasid sellele, et 48aastane mees on tegelnud narkootilise aine kanepi kasvatamisega ja selle ebaseadusliku levitamisega, millega on teeninud tulu,” ütles Sempelson. “Esialgse info kohaselt varjas mees end Eestis Läti politseinike eest.”

Prokurör Olgerd Perterselli sõnul viitab leitud ja ära võetud narkokogus süsteemsele tegutsemisele. “Meil on põhjendatud kahtlus, et mehed on teeninud narkootikumide müügiga kuritegelikku tulu. Et narkoäri jätkumine tõkestada, taotles prokuratuur meeste vahistamist kaheks kuuks.”